Ue: Procaccini-Fidanza (Fdi-Ecr), ‘grande soddisfazione designazione Fitto’

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Esprimiamo grande soddisfazione per la designazione, da parte del governo, di Raffaele Fitto a candidato italiano a membro della Commissione europea”. Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo Nicola Procaccini e il capodelegazione di Fratelli d’Italia a Bruxelles Carlo Fidanza a nome della delegazione di FdI.

“Raffaele Fitto è sicuramente l’uomo giusto al posto giusto. Lo è per la sua preparazione e la sua conoscenza delle istituzioni europee, maturata negli anni trascorsi al Parlamento europeo coronati con il ruolo di copresidente del gruppo Ecr. E lo è anche per la capacità e l’autorevolezza con cui ha guidato finora un ministero complesso e strategico. Un grande in bocca al lupo quindi da parte della delegazione di Fratelli d’Italia”, concludono.