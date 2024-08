Riforme: Renzi, ‘Meloni non arriverà a referendum, abbandonerà premierato’

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Ha ragione il Presidente del Senato quando dice che Giorgia Meloni non rischia sul referendum perché ‘la Meloni non è Renzi’. Ha ragione: Meloni non è Renzi. Giorgia Meloni non fa le riforme: fa i post, i tweet, i video. Lei è esperta di complotti ma le riforme sono un’altra cosa”. Così Matteo Renzi sui social.

“Noi abbiamo fatto Industria 4.0, il JobsAct, le Unioni Civili, il Dopo di noi, la legge sull’ autismo, sul terzo settore, gli 80€, il divorzio breve, la flessibilità in Europa e mille altre riforme. La Meloni ha fatto il decreto Ferragni, la legge sui Rave Party e tanti spot. Quindi è vero: la Meloni non è Renzi. E al referendum costituzionale Giorgia non si dimetterà semplicemente perché non ci arriverà: abbandoneranno la riforma prima del previsto. E La Russa lo sa bene. Noi facevamo le riforme, loro fanno le vittime. Tutto qui”.