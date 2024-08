Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “La prossima legge di bilancio, come le precedenti, sarà seria ed equilibrata, e confermerà alcune priorità come la riduzione delle tasse, il sostegno a giovani, famiglie e natalità, e interventi per le imprese che assumono”. Così in una nota congiunta del centrodestra diramata al termine del vertice di maggioranza tra la premier Giorgia Meloni, i due vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.