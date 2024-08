Lavoro: Rizzetto (Fdi), ‘dal governo Meloni risultati positivi e concreti’

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Sono soddisfatto dei dati Istat che mostrano a luglio un aumento degli occupati che con 9mila unità in più vanno oltre i 24 milioni. Il numero di occupati di luglio 2023 è stato superato di 490mila unità: +437mila dipendenti permanenti, +249mila autonomi e – 196mila dipendenti a termine. Su base mensile, il tasso di occupazione è aumentato raggiungendo il 62,3%. Molto bene a luglio il tasso di disoccupazione che è sceso al 6,5% (-0,4 punti), quello giovanile al 20,8% (-0,6 punti)”. Lo afferma in una nota il presidente della commissione Lavoro e deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto.

“Questi dati confermano che il cambio di impostazione sul fronte lavoro voluto dal governo Meloni continua a dare risultati positivi e concreti. Abbiamo messo gli italiani nelle condizioni di cercare lavoro e trovarlo. Il percorso che abbiamo intrapreso e le politiche adottate hanno come obiettivo di riconsegnare ai cittadini la dignità di una occupazione, l’aumento della produttività delle imprese, la crescita sostenuta e duratura dell’Italia”, conclude Rizzetto.