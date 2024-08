Estate, dermatologi: “Oli, vitamine C ed E per cute, capelli e unghie sane”

Roma, 30 ago. (Adnkronos Salute) – Unghie fragili, pelle secca e desquamata, capelli porosi, sfibrati e ingialliti che sembrano paglia: al rientro dalle vacanze bisogna fare i conti con i danni causati da sole, salsedine e cloro. Fortunatamente a tutto questo si può rimediare, “con integratori alimentari ricchi di antiossidanti, vitamine C ed E, ma anche acido ellagico”, un potente antiossidante di origine naturale contenuto nella frutta e nella verdura come noci, frutti di bosco, lamponi, melagrana, uva, “ma anche curcuma, Omega 3 e anti-radicali liberi” assicura all’Adnkronos Salute Alfredo Rossi, professore associato presso la Clinica dermatologica Università di Roma La Sapienza e componente della Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse (Sidemast).

La “regola principale in questi casi è idratare” raccomanda Rossi. Quindi per i capelli, messi a dura prova anche da piastre e arricciacapelli, “dopo lo shampoo è fondamentale applicare impacchi con maschere, balsami e oli, tutte sostanze nutrienti”. Anche per cute e unghie “è bene applicare creme per ridare l’acqua che hanno perduto a causa di raggi solari, acqua del mare e piscina”. Gli integratori “vanno assunti per bocca per almeno 2 mesi – raccomanda lo specialista – anche se l’ideale sarebbe iniziare un ciclo prima di esporsi al sole e proseguire durante l’intero periodo di esposizione. Tuttavia, per correre ai ripari la loro assunzione è indicata anche in questo periodo”.

Per avere unghie di mani e piedi in salute, se siamo in vacanza il consiglio è di lasciarle libere da smalti, semipermanenti o non, applicare su tutto il corpo il doposole o le creme idratanti, ma soprattutto evitare detersivi per lavare stoviglie e piatti. La prevenzione vale anche, e soprattutto, per i capelli e cuoio capelluto: al mare applicare prima e dopo il bagno prodotti solari per rigenerare e proteggere i capelli per evitare il contatto diretto con salsedine e cloro, da acquistare in farmacia, dal parrucchiere ma anche al supermercato: ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le tasche.