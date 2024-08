Il coordinamento della Lega per Salvini di Airola accende i riflettori su una carenza ormai cronica che affligge costantemente la nostra Airola: l’emergenza idrica. Le amministrazioni che da trent’anni hanno amministrato il Comune di Airola, non sono mai giunte ad una seria iniziativa per il rifacimento ex novo della rete idrica che interessa tutta la città”.

Così in una nota il Coordinamento della Lega di Airola nelle persone di Vittorio Fucci, responsabile Dipartimento Infrastrutture e Trasporti per la Campania; Anna Moniello, Segretario cittadino; Marilena Diodato, presidente cittadino per Airola; Claudio Laudanna, Donato Ciambriello, Mario De Sisto e Orazio Ianniello del Comitato di Lavoro sulla Emergenza idrica.

