Il sindaco di San Nicola Manfredi Arturo Vernillo entra in rotta di collisione anche con il vescovo Felice Accrocca. La critica, frontale, si ritrova in un post pubblicato ieri dal primo cittadino sulla sua pagina Facebook. Vernillo parla di “lamentele di cittadini su come vengono trattati in una specifica parrocchia del nostro Comune”, che seppure non citata è con grande probabilità Santa Maria Ingrisone.

