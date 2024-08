Manovra: Schlein, ‘gravissimo se governo cancella assegno unico, Pd lo difenderà’**

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Sarebbe gravissimo se il governo intendesse cancellare l’assegno unico familiare, uno strumento universale che ha molto aiutato le famiglie e che è molto apprezzato e per cui il Pd si è molto battuto e che intende difendere”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di un incontro pubblico ad Abbadia San Salvatore, nel senese.

“Questo è un governo settario perché quando una misura, anche se funziona, non porta la loro firma, decidono di stravolgerla, di solito per poter mettere la bandierina. Sarebbe un guaio vedere minata la dimensione universalistica di questo strumento. E’ stato richiesto dal 91% delle famiglie che ne hanno diritto, noi continueremo a difendere questo strumento anche nella prossima manovra”, assicura.