Manovra: Furfaro (Pd), ‘assegno unico? Le sole famiglie che gli interessano sono le loro’

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Il governo dei patrioti si prepara ad infliggere un altro colpo alle famiglie smontando di fatto il dispositivo dell’assegno unico. Una delle pochissime misure strutturali di cui si è dotato il nostro Paese e che sta funzionando bene è finito nel mirino del governo esclusivamente per la loro becera propaganda”. Così Marco Furfaro del Pd, sulle voci delle volontà del governo di intervenire sull’assegno unico.

“Uno strumento che oggi raggiunge il 91% dei beneficiari, dando un contributo reale, concreto alle persone e che andrebbe esclusivamente rafforzato e corretto. Non tagliato. L’assegno unico ha unificato sussidi e evitato una parcellizzazione dannosa per i cittadini. E soprattutto ha aiutato famiglie in difficoltà che prima di questo strumento non ricevevano nessun sussidio. Il governo ha sempre la stessa strategia: tagliare diritti universali e fare cassa sulla pelle delle famiglie italiane. Quello che hanno fatto già con il fondo affitti e il fondo contro la morosità incolpevole. Parlano di famiglie, denatalità e del conseguente squilibrio demografico, ma sono sempre i soliti e ipocriti slogan per ingannare la gente: le uniche famiglie da tutelare sono sempre e solo le loro”.