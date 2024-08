Segnalata alla sala operativa della Questura la presenza sospetta nelle vicinanze della Casa Circondariale “Michele Gaglione” di un’auto in sosta con due uomini a bordo.

Prontamente una pattuglia della Polizia di Stato interveniva sul posto ove, dopo aver constatato che le persone segnalate si erano già allontanate, ha effettuato una ricerca minuziosa in tutta l’area circostante l’Istituto di Pena, anche in considerazione dei vari tentativi effettuati recentemente di introdurre oggetti e sostanze stupefacenti all’interno dell’istituto penitenziario tramite l’utilizzo di droni. Gli agenti hanno rinvenuto un involucro di cellophane contenente una sostanza solida di colore scuro di circa 90 grammi che, dall’esame qualitativo condotto dalla polizia scientifica, è risultata essere sostanza stupefacente del tipo hashish che veniva sottoposta a sequestro. E’ così che la Questura di Benevento ha sventato il tentativo di introdurre droga nel carcere, verosimilmente mediante impiego di un drone.

