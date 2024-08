Verso le Regionali, Martusciello: “Le Europee come primarie. Offro la mia candidatura”

“In Campania la scelta sul candidato presidente del centrodestra andrà fatta nell’interesse della coalizione individuando un candidato che voglia mettersi in gioco e che sia vincente”.

E’ quanto afferma l’eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello.

Che l’europarlamentare aspiri a succedere a De Luca è noto da tempo. Nel Sannio, questo suo obiettivo lo annunciò a fine aprile, ben prima che si conoscesse il responso delle urne. Con lui, rivelatosi più che benevolo. Sul palco di Airola, salì un Martusciello come al solito sicuro di sé, certo che l’elettorato avrebbe risposto, come del resto avvenuto in ogni tornata elettorale, prima alle Regionali e poi alle Europee, anzi in più di un’occasione la candidatura per il consiglio regionale fu premiata con il dato migliore a livello nazionale, conseguenza di un rapporto costante con dirigenti di partito ed elettori.

