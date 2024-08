Tour Mondiale Vespucci, a Tokyo evento Mimit per presentare ‘Invest in Italy’

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – Si è tenuto a Tokyo al Villaggio Italia nell’ambito del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci, l’evento ‘Invest in Italy: where innovating is tradition’ a cura del Mimit sul tema dell’attrazione degli investimenti esteri. Al roundtable hanno partecipato, per parte italiana, il viceministro Valentino Valentini, l’Ambasciatore d’Italia in Giappone Gianluigi Benedetti, il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Mario Vattani e il Capo Dipartimento Imprese e coordinatore dello Sportello Unico attrazione investimenti esteri del governo italiano, Amedeo Teti. Lo comunica il ministero in una nota.

La delegazione giapponese era guidata dal viceministro del Meti Nobuhiro Yoshida e hanno partecipato ai lavori rappresentanti di alcune società nipponiche, presenti con importanti investimenti in Italia, quali Denso, Ebara, Hitachi, Ihi, Marelli Holdings, Marubeni, Mitsui, Mitsubishi, Nippon Sanso Holdings, Ntt Data Group, Shionogi.

Durante l’evento sono state presentate agli stakeholder giapponesi sia le nuove opportunità di investimento in Italia, in questa fase cruciale di trasformazione industriale e tecnologica verso un’economia sostenibile e digitalizzata, sia l’attività del nuovo Sportello Unico ‘Invest in Italy’, che rappresenta l’interfaccia singola a livello nazionale per gli investitori esteri che li accompagna e li supporta in tutti gli adempimenti e le pratiche utili alla concreta realizzazione dell’investimento.

Le relazioni bilaterali tra Italia e Giappone, ricorda la nota del Mimit, si sono intensificate significativamente negli ultimi anni, con 557 investimenti diretti giapponesi in Italia che impiegano oltre 58.000 dipendenti e generano un fatturato complessivo di oltre 31 miliardi di euro.

In occasione dell’evento, Ntt Data, multinazionale giapponese che si occupa di system integration, ha annunciato un nuovo investimento in Italia per la costruzione del suo nuovo Polo a Cosenza, che vedrà occupate oltre 500 persone. L’investimento si rivela di importanza strategica per il gruppo perché legato allo sviluppo delle attività in essere a supporto dei clienti e di un nuovo Lab sull’Intelligenza Artificiale, connesso all’ambizioso progetto Ai Metamorphosis che si pone l’obiettivo di guidare le aziende in una evoluzione che ne impatta l’intera organizzazione.