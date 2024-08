Maltempo in città, danni e disagi: tombino saltato provoca incidente e tre feriti

Il secondo nubifragio di questa estate contrassegnata da caldo record ha presentato il conto ieri, tra città e hinterland. L’incrocio aria calda e fredda ha innescato violente raffiche di vento e pioggia, alternata a tratti a grandinate. Un mix pericoloso in città e nei centri urbani, ma non meno dannoso nelle aree rurali, dove l’acqua finisce solo per ‘scivolare’ sui terreni aridi. Come nel caso di domenica, rami e alberi caduti hanno creato disagi in diversi punti della città; in particolare un albero crollato in zona Triggio ha creato non pochi problemi alla viabilità.

