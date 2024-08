Islam: Sardone (Lega), ‘a Pioltello chiusura per Ramadan anche quest’anno’

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “La conferma della scuola ‘Iqbal Masih’ in merito al giorno di chiusura per la fine del Ramadan anche per quest’anno dimostra l’ormai sempre più evidente islamizzazione nelle nostre scuole. Una scelta sbagliata perché impone un’integrazione al contrario costringendo tutti gli studenti, anche di fedi diverse, a stare a casa per una festa religiosa che non ci appartiene”. Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata della Lega, con riferimento a quanto previsto dall’istituto di Pioltello, nel Milanese, dove è prevista anche quest’anno la chiusura in occasione della festa per la fine del Ramadan, il 10 aprile prossimo. “Si conferma -sottolinea Sardone- inoltre che la scelta ha motivi assolutamente legati alla religione e non meramente didattici come era stato spiegato l’anno scorso”.

“È inoltre un precedente che lascia spazio a iniziative simili in tutta Italia: nelle scuole abbiamo avuto recentemente altri casi che ci hanno lasciato perplessi. Penso alla scuola di Abbiategrasso che ha proposto un corso avanzato di arabo e soprattutto un laboratorio per imparare a indossare l’hijab, simbolo di sottomissione femminile”, ricorda la leghista: “Penso all’istituto di Soresina con il divieto di verifiche nei giorni finali del digiuno islamico per gli studenti musulmani e l’invito agli alunni a non mangiare in cortile nei giorni di Ramadan. Scelte incomprensibili, figlie di un buonismo ottuso, che portano poi tantissimi altri istituti a togliere i crocifissi dalle aule, a cancellare presepi e alberi natalizi”.

“È una deriva pericolosa che dimostra tra l’altro che lo ius scholae non serve: se la scuola invece di integrare insegna a dimenticare la nostra cultura a favore di altre religioni non aiuta un percorso coerente con i nostri valori verso la cittadinanza. In certe scuole, con il supporto di amministrazioni di sinistra, si spinge verso un modello multietnico che calpesta la nostra identità. Un modello sbagliato e pericoloso come dimostrato dai fallimenti di inclusione in Paesi come Francia, Belgio e Germania”, conclude Sardone.