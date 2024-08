Un brivido, uno schiaffo e le paure che sembravano darsi appuntamento al “Vigorito” per il primo psicodramma stagionale, proprio nella notte dell’esordio. Poi invece la rinascita e quel sorriso ritrovato che sa tanto di timori tenuti a bada ancora per un po’, dopo essersi guardati allo specchio prima di riscoprirsi e rituffarsi in arena. Non mancano le emozioni nella ‘prima’ del nuovo Benevento di Gaetano Auteri contro un avversario, la Cavese, che ha spento la luce giallorossa per gran parte del match, prima di inchinarsi all’uragano graduale del secondo tempo scandito soprattutto dalla voce dei tifosi giallorossi. Un supporto costante lodato anche dal presidente Oreste Vigorito.

