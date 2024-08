Porti, delegazione di operatori della Finlandia visita la struttura di Civitavecchia

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – Visita nel porto di Civitavecchia di una delegazione della Associazione degli operatori portuali della Finlandia, composta dal ceo della Steveco Oy, Ari-Pekka Saari, il Production Manager di Finnsteve companies, Teppo Heikkilä, il Managing Director dell’Associazione Juha Mutru e il Direttore, Kimmo Lehtinen. A riceverli, il presidente dell’AdSP, Pino Musolino che ha spiegato loro il ruolo e le funzioni dell’AdSP, illustrando i progetti di sviluppo del porto.

L’incontro ha avuto come principale obiettivo quello di valutare le potenzialità del porto di Civitavecchia per quanto riguarda l’avvio di nuovi traffici commerciali prettamente nei settori Ro/Ro e container. Con la collaborazione dei rappresentanti delle due società terminaliste, sono state, infatti, programmate le visite al terminal container della RTC e alla darsena traghetti del gruppo Grimaldi.

Soddisfatto il presidente dell’AdSP, Pino Musolino: “L’interesse, e anche la curiosità, dei rappresentanti degli operatori portuali finnici nei confronti del porto di Roma, era palpabile. Oltre all’aspetto prettamente commerciale hanno voluto conoscere anche il modello organizzativo e giuridico dei nostri porti. Non posso che dirmi soddisfatto per questo incontro che sottolinea il continuo lavoro di promozione dei Porti di Roma e del Lazio che stiamo portando avanti anche con realtà che si trovano al di fuori del Mediterraneo e sempre nell’ottica di diversificare le attività portuali stimolando così i traffici merci”.