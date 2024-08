Senza esaltazioni che sarebbero ingiustificate, soprattutto alla luce della prestazione, ma il Benevento fa bene a godersi i primi tre punti di una corsa che è appena iniziata. La prima vittoria di un viaggio che chissà dove porterà e che è iniziato nel migliore dei modi, sebbene non siano mancate le difficoltà in questo derby con la Cavese che ha segnato il debutto dei giallorossi. Al ‘Vigorito’ è finita 2-1 per la Strega.

