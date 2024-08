Altro round del match maggioranza-opposizione al Comune di Benevento. Del resto, era prevedibile che in merito all’utilizzo dell’Hortus Conclusus si registrassero altre puntate, dopo gli attacchi condotti dalla maggior parte dei consiglieri di minoranza (non figuravano solo quelli che non era stato possibile contattare, ndr). A confutare le critiche di Perifano e gli altri, hanno provveduto ieri tre consiglieri: Alboino Greco, Antonio Picariello e Loredana Iannelli. Due i punti principali della replica della maggioranza.

