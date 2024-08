Naufragio Palermo: domani interrogatorio capitano, sarà accompagnato dai suoi legali**

Santa Flavia (Palermo), 26 ago. (Adnkronos) – Sarà interrogato domani dai magistrati della Procura di Termini Imerese (Palermo), James Cutfield, il capitano 51enne neozelandese, che oggi pomeriggio ha ricevuto, come anticipato dall’Adnkronos, l’avviso di garanzia per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo per il naufragio del veliero britannico Bayesian. Cutfield sarà accompagnato dai suoi due legali, gli avvocati Giovanni Rizzuti del foro di Palermo e Aldo Morviglia del foro di Genova. I magistrati contestano a Cutfield una serie di errori che avrebbe commesso la notte del naufragio.