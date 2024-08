Calcio: Sbrollini (Iv), ‘addio a Eriksson, grande allenatore e gran signore’

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Addio a Sven Goran Eriksson, grande allenatore, tecnico, maestro di calcio, uomo di sport ma anche gran signore e esempio per tutti”. Lo scrive la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini, vicepresidente della commissione Affari sociali del Senato e responsabile sport del partito.

“Ce lo ricordiamo in Italia alla guida di Roma, Lazio e Sampdoria, cantore del gioco offensivo. 8 mesi fa ci fece commuovere annunciando la sua malattia. Oggi – aggiunge Sbrollini – se ne va con straordinaria dignità, dopo aver lasciato, pochi giorni fa, al mondo un messaggio forte e coraggioso: ‘Non siate dispiaciuti. Sorridete. Grazie di tutto: allenatori, giocatori, pubblico. È stato fantastico. Prendetevi cura di voi stessi, della vostra vita e vivetela fino in fondo. Addio’. Addio, Sven”.