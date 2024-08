Topi in centro, l’assessore Rosa: “Influisce il gran caldo”

“Comprendo perfettamente l’ indignazione circa la presenza, documentata da foto e video, di ratti nella zona centrale della nostra Città. Tuttavia mi permetto di segnalare che al netto delle iniziative che Asl e Comune mettono in campo, ovviamente in base a un programmazione comune, la fuoriuscita di questi animali dalle fogne non è legata a condizioni di sporcizia o incuria, ma dal caldo. Questo chiaramente non lo dico io, che non ho competenze etologiche, ma uno studio canadese dei medici ambientalisti comparso proprio in queste ore sul quotidiano La Stampa, visto che molte città sono attanagliate dallo stesso problema. Per quel che è di mia competenza rassicuro circa la stretta collaborazione tra Comune e Asl: c’è un piano di derattizzazione che viene attuato, ovviamente nei limiti del consentito.

In ogni caso nelle prossime ore sarà disposta una derattizzazione straordinaria.

Per quel che attiene la questione dei cestini su Corso Garibaldi poi ricordo che quelli vecchi erano ormai ridotti a un colabrodo, cosa che, quella sì, causava problemi di sporcizia e decoro visto che dai buchi nella ruggine veniva giù praticamente di tutto e sono stati sostituiti in queste ore da cestini nuovi e che peraltro hanno il quadruplo della capacità contenitiva dei vecchi”, così in una nota Alessandro Rosa assessore all’ Ambiente al Comune di Benevento.