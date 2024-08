Naufragio Palermo: capitano sarà risentito dai pm, la sua posizione potrebbe presto cambiare

Santa Flavia (Palermo), 25 ago. (Adnkronos) – Sarà risentito dai magistrati, forse già entro questa sera, il capitano del veliero britannico Bayesian, James Catfield, neozelandese, fino a questo momento, come risulta all’Adnkronos, non indagato. Il comandante viene descritto da chi lo ha visto all’interno dell’hotel Domina Zagarella di Santa Flavia (Palermo), come “un uomo distrutto e depresso”. Era stato ieri lo stesso Procuratore capo di termini Imerese Ambrogio Cartosio che Catfield sarà risentito. La sua posizione potrebbe però cambiare già nelle prossime ore. In vista del conferimento dell’incarico delle autopsie dei sette corpi, la Procura di Termini Imerese potrebbe emettere l’avviso di garanzia a carico del capitano e del marinaio che la notte della tempesta era sulla plancia per controllare il meteo.