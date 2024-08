Lo sguardo corre finalmente al campo, al percorso e all’orizzonte nonostante l’emergenza e le distrazioni del mercato. Dopo le prove di coppa per il Benevento è scoccata l’ora di fare sul serio: niente più esperimenti e suggestioni per Gaetano Auteri, priorità solo al risultato e alla necessità di inaugurare il campionato nel verso giusto. Domani sera al “Vigorito” arriva la Cavese: tempo di nuovi debutti per la squadra giallorossa, nel primo passo di un viaggio che non sembra farsi largo con il miglior sorriso possibile. Perché la Strega del tecnico siciliano è costretta a leccarsi le ferite in difesa, dove ha perso Meccariello per circa un mese, ma soprattutto a centrocampo, lì dove risuona l’assenza rumorosa di Nardi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia