Le ore che accompagneranno il debutto in campionato del Benevento, contro la Cavese, potrebbero accendere i riflettori sul “Vigorito” anche in chiave mercato. Strega attivissima sulla pista che porta a Luigi Silvestri: piace il difensore in uscita dal Cesena che può sbarcare nel Sannio in prestito.

