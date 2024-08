FdI: Parrini (Pd), ‘non vuole prendere le distanze dal fascismo una volta per tutte’

Roma, 24 ago (Adnkronos) – “Tante sono ormai le vicende che dimostrano che Fratelli d’Italia non vuole prendere una volta per tutte le distanze dal fascismo. Cosa che un partito che guida il governo di un grande Paese dell’Ue dovrebbe fare nel più pieno, nitido e risoluto dei modi”. Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini.

“Perdurano invece, all’interno di Fratelli d’Italia, intollerabili macchie di ambiguità e di doppiezza: in relazione al fascismo del Ventennio e al fascismo golpista e stragista degli anni Sessanta e Settanta, e persino rispetto al fascismo di oggi -prosegue Parrini-. A questo ultimo proposito sono a dir poco sbalorditive le rivelazioni di stampa apparse in queste ultime quarantott’ore sulle donazioni recentemente elargite in favore di realtà della galassia neofascista che ruota attorno a CasaPound e a Forza Nuova dalla Fondazione in cui siedono esponenti di primo piano del partito di Giorgia Meloni”.

“Questi episodi riprovevoli si aggiungono, solo per fare qualche esempio, agli omaggi a Mussolini e al nazismo nelle riunioni dell’organizzazione giovanile di Fdi, alle parole del deputato Mollicone sulla Strage di Bologna, al rifiuto del ministro Urso, nonostante le reiterate richieste dell’opposizione, di far ritirare il francobollo assurdamente emesso per celebrare la memoria del capo squadrista e persecutore di ebrei Italo Foschi. Non sarà mai sottolineato abbastanza che questi comportamenti e queste scelte sono in contratto coi valori basilari della nostra Costituzione fondata sull’antifascismo”, conclude Parrini.