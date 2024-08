Concorso per 30 operatori socio-sanitari al ‘San Pio’, la Fials: “Bando da annullare”

Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla vertenti sulle seguenti materie: flussi informativi sanitari ed economici, sistemi di monitoraggio delle performance e esiti a livello nazionale e regionale, elementi di statistica descrittiva e inferenziale ed elementi di Economia sanitaria e controllo di gestione, legislazione sanitaria regionale e nazionale. Se i manager delle aziende sanitarie e quelle ospedaliere fossero selezionati tramite concorso pubblico, pensereste che queste materie costituiscono la prova scritta dell’esame per assurgere a tale carica. Elementi di statistica descrittiva e inferenziale: di che si tratta? La statistica è l’insieme delle metodologie utilizzate per studiare i fenomeni che hanno l’attitudine a variare. L’obiettivo di questa disciplina è quello di sintetizzare i dati, cercando di non smarrire troppe informazioni sui dati raccolti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia