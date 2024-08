Per il derby d’esordio con la Cavese l’unico volto nuovo in casa Benevento, rispetto alle due partite ufficiali già giocate, sarà Antonio Ferrara, appena prelevato dal Taranto. Non ci saranno altri innesti prima della sfida con i metelliani, ma il direttore tecnico Marcello Carli continua a lavorare per regalare altri rinforzi a Gaetano Auteri. A maggior ragione adesso che il presidente Vigorito è rientrato dalle ferie, il mercato della Strega può nuovamente deflagrare, visto che l’intenzione non è quella di fermarsi all’acquisto del terzino sinistro. Serve anche un centrale e l’obiettivo numero uno è Luigi Silvestri, difensore di proprietà del Cesena, a cui è vincolato da un contratto di altri due anni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia