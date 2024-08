Qualche soluzione in più per Gaetano Auteri in vista del match d’esordio in campionato contro la Cavese. Nella seduta di allenamento di ieri pomeriggio, svolta a porte aperte davanti a un buon numero di tifosi, il tecnico giallorosso ha potuto registrare il rientro in gruppo di Marco Pinato che dunque sarà a disposizione per il derby di lunedì sera.

