Naufragio Palermo: corpo Hannah Lynch portata al cimitero dei Rotoli in attesa autopsia**

Porticello (Palermo), 23 ago. (Adnkronos) – Il corpo di Hannah Lynch, l’ultima vittima del naufragio del veliero britannico affondato all’alba di lunedì verrà portata a breve al cimitero dei Rotoli di Palermo, dove sarà sistemata in una cella frigorifero, in attesa dell’autopsia che verrà eseguita lunedì mattina all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo, come disposto dalla Procura di Termini Imerese (Palermo). Ai Rotoli ci sono altre quattro delle sette vittime del naufragio. Gli altri due sono al Policlinico, sempre belle celle frigorifere. Sono tutti in attesa dell’esame autoptico.