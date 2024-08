Fdi: Ruotolo, ‘fondi a covo neofascista, partito fa solo maquillage’

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Appare sempre più evidente che Fratelli d’Italia, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non vuole e non può fare i conti con il passato. Qualche tempo fa l’inchiesta di Fanpage sulla gioventù meloniana ci raccontava un movimento giovanile nostalgico della simbologia del ventennio. L’inchiesta del quotidiano Domani non lascia dubbi: la cassaforte di Fratelli d’Italia finanzierebbe il covo neofascista di Acca Larentia. E nella fondazione Alleanza nazionale, che avrebbe elargito i fondi all’associazione Acca Larentia, siedono tra gli altri Arianna Meloni e Fabio Rampelli”. Lo afferma Sandro Ruotolo, responsabile Cultura e memoria nella segreteria Pd.

“Non è credibile dunque -aggiunge- il maquillage che vorrebbe il partito di maggioranza trasformato in un un moderno partito conservatore. L’insieme del gruppo dirigente di Fdi e il cerchio magico della presidente Meloni sono altro e quella fiamma che arde nel simbolo di Fdi riporta questa destra indietro nella storia”.