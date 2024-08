La Regione latita ma questo le è consentito anche dalla distrazione di Mastella, che in due anni non l’ha incalzata acché concretizzasse gli interventi annunciati.

E’ il succo della presa di posizione in merito alla crisi idrica da parte di Alternativa per Benevento. Il portavoce, Luigi Perifano, che proprio sui disservizi sull’erogazione dell’acqua e sui disagi derivanti dalle frequenti interruzioni, si era beccato una durissima risposta in consiglio da parte del sindaco di Benevento, torna a soffermarsi su una problematica che ha tenuto banco in città in queste settimane estive.

