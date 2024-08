Nomine: Iv scrive a La Russa, ‘prossima settimana ci sia informativa Meloni in aula’ (2)

(Adnkronos) – Nella lettera, Borghi ricostruisce i fatti legati alla polemica che ha visto al centro Arianna Meloni e riporta tra le altre cose le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni sulla questione. “Noi parlamentari di Italia Viva riteniamo che tali parole e quanto ne è seguito meritino un dibattito d’Aula, perché se esiste ciò che si va sostenendo tali affermazioni debbono essere seguite da una esplicita, conseguente e concreta assunzione di responsabilità di fronte al Parlamento e al Paese”, scrive Borghi.

“Non si possono gettare al vento parole in libertà su aspetti così delicati ed importanti come le prerogative costituzionali, l’equilibrio democratico e l’assetto dei nostri poteri. Tanto più che la magistratura pare aver smentito la stessa ricostruzione di Sallusti e dichiarazioni successive. Ne’ può rimanere impunita e sotto traccia una azione dai tratti calunniosi e diffamatori nei confronti di parlamentari che debbono poter svolgere il proprio mandato -come recita il nostro dettato fondamentale- senza costrizioni, condizionamenti o minacce di sorta”, aggiunge il presidente dei senatori di Iv.