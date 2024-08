Carceri: Biancofiore, ‘commossa e sgomenta per scomparsa D’Ettore’

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Sono commossa e sgomenta per la improvvisa, ingiusta, inaccettabile scomparsa del collega e amico Maurizio Felice D’Ettore, col quale condividevamo scelte politiche e amore per gli animali. Come dicevano i latini ‘nomen omen’ nel nome c’è il destino e Maurizio era Felice di nome e di fatto e soprattutto portava la felicità nella vita di chi aveva la fortuna di incontrarlo”. Lo afferma la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Nm, Maie.

“Uomo preparatissimo ma mai supponente, ironico e istrionico, di intelligenza acutissima e di rara sensibilità, mancherà molto alla politica italiana -aggiunge- che, lui direbbe, dovrebbe smetterla di prendere certe boutade e persone, troppo sul serio. La vita è davvero ingiusta, porta via le persone migliori che avrebbero molto ancora da dare al nostro Paese. Mi stringo alla famiglia tutta, ma soprattutto alla amatissima madre che ancora una volta ha raggiunto nella sua amatissima Calabria, per starle accanto fino all’ultimo momento”.