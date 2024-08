E’ scattata nella giornata di ieri la missione debutto in casa Benevento. Prima di scendere in campo per il primo allenamento della settimana che porta all’esordio con la Cavese, è arrivata la diagnosi dell’infortunio rimediato da Biagio Meccariello.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia