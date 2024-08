Il Benevento si infila nel rettilineo finale della sessione estiva di calciomercato, ma per il momento non ha ancora mandato i motori a pieni giri. Si attende, infatti, il summit con il presidente Vigorito, in agenda nella giornata di domani, per far decollare le operazioni in entrata e regalare ad Auteri i rinforzi di cui ha bisogno. La società ha intenzione di accontentare il proprio allenatore, ma difficilmente riuscirà a farlo prima della gara di lunedì contro la Cavese.

