Un operaio è deceduto ad Airola mentre si trovava sul posto di lavoro. E’ la tragedia che si è consumata all’interno di un cantiere edile allestito alla via Trociano. La vittima è un 67enne. Le cause del decesso sono in via di accertamento da parte degli inquirenti. I fatti si sono consumati nel pomeriggio di ieri con l’area tempestivamente raggiunta dai carabinieri della locale Stazione, l’Ispettorato del Lavoro e il rappresentante dell’Asl.

