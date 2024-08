Assegnato appalto per i lavori al reparto di Neurologia e all’Unità Ictus (Stroke Unit) presso l’ospedale ‘San Pio’, presidio ‘Rummo’, con l’obiettivo di riportare il reparto e l’annesa unità alla normalità operativa e logistica, dopo il travaglio seguito alla riorganizzazione imposta dalla pandemia Covid, in un percorso che si sta allungando ben oltre il 31 marzo del 2022, data in cui venne dichiarata la fine dell’emergenza. Il tutto con un appalto ì per 648mila euro con ripristino funzionale del reparto nel padiglione Santa Teresa, al terzo piano, con 16 posti letto per l’Unità Operativa Complessa “Neurologia” e quattro per l’Unità Operativa Semplice Stroke Unit, presidio rete Ictus di secondo livello.

