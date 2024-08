Lavoro, Mattarella (Invitalia): “Offriamo sostegno finanziario e opportunità”

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “Gli strumenti a sostegno delle imprese che gestiamo in Invitalia mettono a disposizione denaro in forma di finanziamento a fondo perduto o agevolato, ma anche formazione, sostegno alla diffusione della cultura d’impresa, accompagnamento. Per consentire ai giovani che hanno la voglia – e sono sempre di più – di mettersi in gioco con il proprio talento, di assimilare cultura d’impresa, di essere sostenuti e agevolati, non soltanto finanziariamente, ma con la creazione di opportunità”. Ad affermarlo al Meeting di Rimini, è Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Invitalia, intervenendo all’incontro dal titolo ‘Politiche e strategie per un lavoro che cambia’.

“Opportunità – continua Mattarella- sia prima di far nascere l’impresa, come ad esempio attraverso gli hub del progetto Rete che gestiamo per conto del Ministero dello Sport e dei Giovani che consente ai ragazzi di varie province italiane di avvicinarsi al mondo dell’impresa, di respirare la cultura dell’impresa. Ma anche opportunità di sviluppo, di ulteriori finanziamenti, di apertura di nuovi settori di mercato. Ricordo ad esempio il Sistema Invitalia Startup, una piattaforma che mette a disposizione delle startup innovative che agevoliamo, tutta una serie di opportunità: dal matching con potenziali investitori, a possibili nuovi sbocchi di mercato, a ulteriori finanziamenti, a nuove opportunità di sviluppo, a nuovi partner ed equity”, conclude.