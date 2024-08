Giusto il tempo del break ferragostano, ma già stamattina Nino Lombardi dovrebbe colmare i vuoti creatisi all’interno del consiglio generale dell’Asi. Il presidente della Provincia dovrebbe firmare il decreto di nomina a favore di Nicola De Vizio e Gaetano Varricchio, indiziati di surrogare Mimmo Vessichelli e Vincenzo Falzarano. Vessichelli, si ricorderà, lasciò contestualmente alla sua elezione alla presidenza del Consorzio, giusto il tempo di lasciare il consiglio per poi essere eletto al vertice, escamotage per non dilapidare una poltrona, in quanto il sindaco di Paduli fu votato quale esterno.

