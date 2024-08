Danni agli infissi: queste le conseguenze indirette di un furto che però ha avuto esito negativo. I ladri in pratica si sono avventurati in una casa già ripulita precedentemente.

E’ quanto avvenuto in un caseggiato di Pago Veiano, dove ignoti si sono introdotti in un’abitazione in cui nei giorni scorsi si erano intrufolati altri ladri che, in quel caso sì, hanno portato via soldi e oggetti preziosi.

