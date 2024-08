Un’intera famiglia in ospedale. È questo il pesante bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di Domenica in pieno centro di Airola. La famiglia composta da padre, madre ed un piccolo di tre anni – per di più la donna in gravidanza – è entrata in collisione con un’altra auto mentre percorreva la via Caracciano.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia