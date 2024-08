Nomine: Fratoianni, ‘Governo non faccia vittima e pensi a problemi cittadini’

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – “A destra hanno la coda di paglia: creano nemici immaginari, gridano al complotto e fanno le vittime. Un film già visto, senza alcuna prova, tirato su solo per distrarre l’opinione pubblica. Non c’è che dire, in questo sono bravi”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Un teatro difficile da digerire -aggiunge- per milioni di italiane e italiani. Quelli che faticano ad andare avanti, sommersi dalle spese, tra stipendi fermi e carovita, nessuna vera vacanza e servizi sempre più scarsi. E che ora devono sorbirsi persino questa sceneggiata di palazzo. Meloni e il suo Governo la facciano finita con queste pagliacciate e, per una volta, provino ad occuparsi dei veri problemi dei cittadini”.