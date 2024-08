Il Benevento conosce la prima sconfitta stagionale e abbandona la Coppa Italia. Al ‘Vigorito’ si impone il Potenza per 2-1, staccando così il pass per gli ottavi di finale dove sfiderà il Team Altamura. Primo passo falso, dunque, per la formazione di Auteri, nonostante la partita si sia messa subito in discesa.

