La crisi idrica sta mettendo in ginocchio un’intera provincia. Dopo i disagi proseguono anche le proteste. A Benevento il Comitato Abc chiede all’Ente Idrico Campano, Comune di Benevento e Gesesa ‘l’accesso agli atti e risposte concrete su manutenzioni e perdite reali delle reti’. A San Giorgio del Sannio, comune fornito da Alto Calore, il sindaco Ricci fa sapere di aver spiccato una seconda diffida nei confronti di Alto Calore. ‘La crisi idrica peggiora di settimana in settimana, ieri l’acqua è venuta a mancare in paese poco prima delle 13’.

