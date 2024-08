Per Mimmo Matera, il centrodestra è una priorità. Il collega parlamentare non si discosta da tale linea: “Dobbiamo andare oltre le piccole schermaglie e marciare tutti insieme, perché la frammentazione non aiuta nessuno”, afferma Francesco Rubano. Prima che si esprimessero i coordinatori provinciali di Fratelli d’Italia e Forza Italia, c’era stato, nell’immediato post-elezioni, l’appello della Lega che, tramite il segretario Luigi Bocchino ed il candidato alle Europee Luigi Barone avevano rilanciato la necessità di lavorare tutti per un unico obiettivo: l’unità dello schieramento.

