Non inizia nel migliore dei modi il percorso di avvicinamento del Benevento al debutto in campionato, ormai imminente.

I giallorossi rimediano la prima sconfitta stagionale nel match con il Potenza e salutano la Coppa Italia di Serie C, competizione a cui pure tenevano, almeno stando alle dichiarazioni ufficiali. Al termine della sfida, Auteri ammette che la sua squadra non ha disputato una buona prestazione.

