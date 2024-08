Atp Cincinnati, Sinner batte Zverev e vola in finale

(Adnkronos) – Jannik Sinner incontrerà Frances Tiafoe nella finale del Cincinnati Open dopo aver battuto Alexander Zverev. L’italiano,numero uno del mondo e prima testa di serie, e il tedesco, numero 4 del ranking Atp e terza testa di serie, si sono affrontati in tre ore e sette minuti di gioco, in una semifinale combattuta, con il 23enne altoatesino che alla fine ha prevalso per 7-6 (11-9), 5-7, 7-6 (7-4).

Sinner è il primo italiano ad arrivare in finale al torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati (cemento, montepremi 7.241.112 dollari). Per lui si tratta della quinta finale raggiunta in questo suo fantastico 2024 (le 4 precedenti le ha tutte vinte), la quinta in carriera a livello Masters 1000, dove ha un bilancio di due successi e due sconfitte.

In finale affronterà il 26enne statunitense Tiafoe, numero 27 del mondo, vincitore in rimonta sul 21enne danese Holger Rune, numero 16 del ranking Atp e 15 del tabellone, con il punteggio di 4-6, 6-1, 7-6 (7-4) dopo due ore e 10 minuti.

“E’ stata una partita dura, molto emozionante. L’atmosfera è stata straordinaria, le condizioni sono cambiate tanto: abbiamo iniziato col sole, poi è arrivata la pioggia e abbiamo finito in una sessione di fatto serale. C’è stata tanta tensione da parte di entrambi, sono felice di essere in finale”, ha affermato Sinner.

“Oggi ho avuto degli alti e bassi, come è normale quando giochi più di tre ore – ha sottolineato il 23enne – Zverev ha servito benissimo, posso essere orgoglioso di come ho gestito la partita. A volte devi giocare un po’ d’istinto, e credo che oggi sia stata questa la mia forza. Questa vittoria significa molto per me in questo momento, per quello che ho passato recentemente. So che devo migliore fisicamente, se voglio vincere Slam e grandi tornei. Ho cercato di stare mentalmente nel match, sono molto fiero di questo. Vedremo come andrà la finale”.