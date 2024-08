“La scelta di Molly Chiusolo di mettersi in aspettativa alla Provincia di Benevento per dedicarsi a tempo pieno al ruolo di assessore al Comune solleva preoccupazioni, soprattutto per il costo che ricadrà sui cittadini”. La segreteria di Forza Italia interviene in ordine alla decisione dell’assessore all’Urbanistica di esercitare la carica a tempo pieno il che, come noto, comporta per legge un’indennità di carica doppia di quelle percepita fino ad oggi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia