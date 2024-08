Ucraina: Satta (Fdi), solidarietà a giornalisti Tg1′

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Solidarietà ai giornalisti del Tg1 Battistini e Traini. Fratelli d’Italia ha sempre ribadito la centralità della libertà di informazione e del diritto di cronaca, elementi fondanti in particolare del servizio pubblico. Questo vale ancora di più in contesti particolari e delicati come quello che stanno raccontando da mesi i giornalisti Battistini e Traini. A loro ed a tutta la redazione del Tg1, che si conferma eccellenza dell’informazione Rai, solidarietà e vicinanza”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Giovanni Satta, componente della commissione Vigilanza Rai.