Dopo le poche assunzioni legate all’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, regionale ed interregionale per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di 21 posti di dirigente veterinario tra aree A, B e C con soltanto 3 assunzioni effettivamente conseguite, presso l’Asl di Benevento, e in attesa di istruire le procedure per le assunzioni a tempo indeterminato per assicurare il funzionamento dei servizi veterinari, avviso pubblico per 21 assunzioni a tempo determinato per nove mesi, eventualmente prorogabili, sempre in attesa dell’espletamento delle procedure per il tempo indeterminato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia